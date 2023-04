Black Lives – from Generation to Generation Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Black Lives – from Generation to Generation Studio de l’Ermitage, 27 mai 2023, Paris. Black Lives – from Generation to Generation Samedi 27 mai, 21h00 Studio de l’Ermitage Tarif plein 25€ / Prévente 20€ Ce qui frappe, c’est l’aisance, l’authenticité, et l’inspiration avec lesquelles les musiciens parcourent tous les horizons musicaux : jazz, soul, funk, jazz-fusion des années 70, musiques africaines, rock, blues et gospel… Tout est métissé et magnifié, parfois avec une folle intensité, d’autres fois avec des nuances subtiles. La musique est d’une qualité exceptionnelle ! C’est un concert plein de surprises, avec une énergie qui enflamme le public ! Tutu Puoane – vocals

Christie Dashiell – vocals

Sharrif Simmons – spoken word

Dj Grazzhoppa – turntables

Jeremy Pelt – trumpet

Jacques Schwarz-Bart – saxophone

Federico Gonzalez Peña – keyboards

Jean-Paul Bourelly – guitar & vocals

Adam Falcon – guitar & vocals

David Gilmore – guitar

Reggie Washington – bass & vocals

Gene Lake – drums

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-05-27T21:00:00+02:00 – 2023-05-27T23:30:00+02:00

