Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quartet Studio de l’Ermitage, 25 mai 2023, Paris. Baptiste Herbin & Nicolas Gardel Quartet Jeudi 25 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 20€ / Prévente 18€ Le saxophoniste Baptiste Herbin et le trompettiste Nicolas Gardel, deux protagonistes de la scène jazz française et internationale, se retrouvent autour d’un projet commun où se mélangent leurs diverses influences.

Rejoints par le pianiste Laurent Coulondre et le batteur Yoann Serra, cette rencontre se place sous le signe d’un lyrisme décomplexé où les quatre virtuoses expriment pleinement leurs personnalités. Nicolas Gardel : trompette

Baptiste Herbin : saxophones

Laurent Coulondre : claviers

Yoann Serra : batterie Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:00:00+02:00

