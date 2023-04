Lazcar Volcano & JAY STEP Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Lazcar Volcano & JAY STEP Studio de l’Ermitage, 20 mai 2023, Paris. Lazcar Volcano & JAY STEP Samedi 20 mai, 21h00 Studio de l’Ermitage Tarif plein 18€ / Prévente 15€ Le Label Vinyloff Records, label bourguignon fraichement créé, nous présente ses groupes « maisons ». 2ème Danse !

Vous les connaissez sûrement, ils sont déjà passé par ici les LAZCAR VOLCANO vont enflammer la scène comme à leur habitude. Des chants et des rythmes ataviques issus des traditions orales (Maloya, Samba, Son Cubano) au sons urbains (Hip-hop, Afrobeat, Funk, Ska…) rien ne les arrêtent pour vous faire bouger.

Puis nous aurons JAY STEP un groupe influencés par le Funk et Jazz, décidés à se jouer des frontières entre harmonie et rythme, ils savent frapper là où ça fait du bien en empruntant à l’Afro-beat ou au Hip-Hop, en mélangeant les styles Super Funk Rock ou New-Orleans. Pour cette occasion Lazcar Volcano et Jay Step sorte leur EP enregistré chez Vinyloff Records!

Disponible sur toutes les plateformes. LAZCAR VOLCANO :

Michel Berelowitch : trombone, voix

Cecile Thibert : trompette, voix

Jean-Michel Mercier : saxophone alto, voix

Jon Lopez de Vicuña : saxophone baryton, voix

Arnaud Vecrin: guitare électrique, voix

Brice Perda : sousaphone, voix

Thibaut Gueriaux : percussions, voix

Côme Huveline: batterie JAY STEP :

Milena Fattah – Chant

Sébastien Lebon – Batterie

Youssef « delicyus » – Percussions

Rémi Liffran – Basse

Nicolas Derand – Claviers

Junkaz Lou – Platines

Timon Nicolas – Trompette & Flûte

Antonin Dureuil – Trombone

Julien Dub – Saxophone alto

Pierre Pierau – Saxophone ténor Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lazcar-volcano-jay-step »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T21:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:55:00+02:00

2023-05-20T21:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:55:00+02:00 Urban groove

