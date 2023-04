Marquinhos de Oswaldo Cruz Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Marquinhos de Oswaldo Cruz Studio de l’Ermitage, 18 mai 2023, Paris. Marquinhos de Oswaldo Cruz Jeudi 18 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 23€ / Prévente 18€ Marquinhos de Oswaldo Cruz est un compositeur et chanteur de samba, basé à Rio de Janeiro sorti tout droit de Portela, la plus traditionnelle des écoles de samba.

A travers sa musique, il fait l’éloge des festivals et rassemblements dédiés à la samba, comme Trem di Samba, le plus grand festival de samba au Brésil après son célèbre carnaval. Marquinhos de Oswaldo Cruz : chant

Marlon Sette – trombone et direction musicale

Alex Almeida, Mestre Beloba, Marcos Basílio, Nando Gigante: percussions

Márcio Wanderlei : cavaquinho

Hudson: guitare 7 cordes

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

