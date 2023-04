Dominic Miller Studio de l’Ermitage, 14 mai 2023, Paris.

Dominic Miller Dimanche 14 mai, 19h00 Studio de l’Ermitage Tarif plein 30€ / Prévente 25€

Dominic Miller, plus connu comme le fidèle guitariste de Sting, est également un artiste solo à succès qui a sorti 10 albums sous son propre nom.

Miller jouit d’une réputation enviable tant dans le monde professionnel de la musique que parmi les amateurs de musique du monde entier.

Né à Buenos Aires d’un père américain et d’une mère irlandaise, il a étudié la guitare au prestigieux Berklee College de Boston et à la Guildhall School of Music de Londres. Depuis la fin des années 80 il a collaboré avec de nombreux artistes comme Phil Collins, The Chieftains, Eddi Reader, Katie Melua, Bryan Adams, Paul Young, Nigel Kennedy, Peter Gabriel et Tina Turner, pour n’en citer que quelques-uns.

Dominic Miller a participé à tous les albums de Sting depuis « The Soul Cages » en 1991 et a donné plus d’un millier de concerts en sa compagnie. Il a également coécrit des chansons à succès comme « Shape Of My Heart » et « La Belle Dame sans regrets ».

Avec son nouvel album « Vagabond », il ajoute un nouveau point fort à sa discographie solo. Enregistré au studio « La Buissonne » dans le sud de la France avec des musiciens de classe mondiale – Ziv Ravitz à la batterie, Nicolas Fiszman à la basse et Jacob Karlzon au piano – il a su créer un mélange sonore fascinant entre jazz, pop, folk acoustique, classique contemporain et sonorités latines. « Vagabond » combine tous ces styles pour produire quelque chose d’entièrement nouveau.

Dominic Miller – guitare

Ziv Ravitz – batterie

Nicolas Fiszman – basse

Jacob Karlzon – piano, claviers

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/dominic-miller »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T19:00:00+02:00 – 2023-05-14T22:00:00+02:00

2023-05-14T19:00:00+02:00 – 2023-05-14T22:00:00+02:00

Jazz Instrumental