Conti Bilong Trio Studio de l’Ermitage, 12 mai 2023, Paris. Conti Bilong Trio Vendredi 12 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 18€ / Prévente 15€ Du bop moderne au makossa, du swing au mangambeu, de la ballade jazz aux chants de la forêt, le batteur virtuose Conti Bilong explore de nouvelles contrées musicales, avec son nouveau trio influencés aussi bien par Duke Ellington, que par Eboa Lotin, les compositions et les arrangements résolument modernes de l’album JAZZ EXPLORER proposent un univers foisonnant, poétique et rythmique, où la science traditionnelle africaine et la modernité s’entremêlent, à l’image du monde contemporain. Eric Montigny au piano apporte une touche harmonique unique, et Gabriel Pierre à la contrebasse complète le tout avec un groove lyrique. Conti Bilong : Batterie/Chant

Eric Montigny : Piano

Gabriel Pierre : Contrebasse Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/conti-bilong-trio »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

