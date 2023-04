Manuel Hermia & Guillaume Vierset Studio de l’Ermitage, 10 mai 2023, Paris.

Manuel Hermia & Guillaume Vierset Mercredi 10 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 20€ / Prévente 17€

Il présente pour l’occasion deux artistes phares de la scène jazz déjantée made in Belgium. Deux générations, deux concerts, deux sorties d’albums, un 4tet, un 5tet et 45 bougies.

Les projets Guillaume Vierset EDGES et Manuel Hermia FREETET, avec leur line up de rêve, vous emmèneront à la découverte d’une musique moderne, libertaire, rock, psyché, indé… et bien plus encore. Une soirée unique, éprise de liberté.

Guillaume Vierset – guitare électrique

Matteo Mazzu : basse électrique

Jozef Dumoulin : piano & claviers

Antoine Pierre : batterie

Manuel hermia – sax

Jean-Paul Estiévenart – trompette

Samuel Blaser – trombone

Manolo Cabras – contrebasse

João Lobo – batterie

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T20:30:00+02:00 – 2023-05-10T23:30:00+02:00

Jazz Rock