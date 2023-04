Papanosh Studio de l’Ermitage, 6 mai 2023, Paris.

Papanosh Samedi 6 mai, 21h00 Studio de l’Ermitage Tarif plein 20€ / Prévente 15€

PAPANOSH est un jeune quintet avec une histoire longue. A Very Big Lunch est le 7e album du groupe, qui a collaboré entre autres avec Marc Ribot, Roy Nathanson, Napoleon Maddox, André Minvielle et Linda Olah. Toujours aussi libertaire et habité, le « band of brothers » s’embarque dans une nouvelle aventure : rencontrer le géant cyclope américain Jim Harrison, qui pensait que l’écriture et la pêche à la truite allait si bien ensemble. Pour le Studio de l’Ermitage, PAPANOSH invite : artistes musiciens… ou non, issus du collectif Les Vibrants Défricheurs… ou non.

Un grand gueuleton en perspective, qui clôture une tournée européenne et marathonienne d’un mois.

Quentin Ghomari : trompette, bugle Raphaël Quenehen : saxophones

Sebastien Palis : piano, balafon, wurlitzer

Thibault Cellier : contrebasse

Jérémie Piazza : batterie

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/papanosh »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T21:00:00+02:00 – 2023-05-06T23:00:00+02:00

2023-05-06T21:00:00+02:00 – 2023-05-06T23:00:00+02:00

Jazz