Antoine Boyer Quartet & Josh Meader Trio Studio de l’Ermitage, 5 mai 2023, Paris. Antoine Boyer Quartet & Josh Meader Trio Vendredi 5 mai, 21h00 Studio de l’Ermitage Tarif plein 26€ / Prévente 22€ Antoine Boyer que l’on connait déjà dans la scène française du jazz et jazz manouche et Josh Meader guitariste de jazz fusion Australien. Tous deux nés en 1996, ils font actuellement partie de l’avant-garde de la guitare, tant par le côté technique de l’instrument que par leurs compositions et projets musicaux. De plus il s’agit du premier concert de Josh Meader en France, à ne pas manquer ! Antoine Boyer Quartet :

Antoine Boyer : guitare,

Yeore Kim : harmonica,

Fabricio Nicolas : contrebasse, Edouard Coquard : batterie. Josh Meader Trio :

Matthew Thomson : clavier,

Alex Hirlian : batterie,

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

