Anbessa Studio de l’Ermitage, 4 mai 2023, Paris.

Anbessa Jeudi 4 mai, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 20€ / Prévente 17€

Après plusieurs rencontres fructueuses avec Manu Dibango et l’enregistrement d’un disque commun, le groupe Anbessa poursuit l’aventure en présentant sur scène le répertoire de Manu. Répertoire trop méconnu et souvent réduit au seul « Soul Makossa ». Pourtant, Manu Dibango, en 60 ans de carrière, aura été l’un des musiciens les plus prolifiques de la planète et l’un des meilleurs ambassadeurs des musiques africaines.

Constitué de la solide rythmique d’Akalé Wubé : Loïc Rechard, guitare, Oliver Degabriele, basse et David Georgelet, batterie, et des solistes Stéphane Montigny, trombone, Olivier Zanot, saxophones et Benoit Lavollée, marimba & vibraphone, Anbessa (l’hommage à Manu Dibango) nous offre l’occasion de redécouvrir la musique du Vieux Lion. Une musique imprégnée de jazz et de funk, heureuse et généreuse, celle qui fait danser, sourire et qui imprime les coeurs et les esprits.

Loic Rechard : guitare

Oliver Degabriele : basse

David Georgelet : batterie

Benoit Lavollée : marimba et vibraphone

Stephane Montigny : trombone

Olivier Zanot : saxophones.

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T20:30:00+02:00 – 2023-05-04T23:30:00+02:00

Afro jazz Jazz