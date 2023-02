Nicolas Parent Studio de l’Ermitage, 20 avril 2023, Paris.

Nicolas Parent Jeudi 20 avril, 20h30 Studio de l'Ermitage

Tarif plein 25€ / Prévente 20€

Sortie d’album “Intuitions” (Label L’Intemporel – 2023). handicap moteur,handicap visuel mi;vi

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

Pour son 4ème opus, Nicolas Parent renouvelle l’expérience riche du duo avec : Yom (clarinettes), Pierre Durand (guitare) et Kentaro Suzuki (contrebasse) son compagnon de route depuis une décennie.

Un pari audacieux : enregistré en partie dans une ancienne cimenterie (le silo), transformée en atelier d’artiste. Un lieu à l’acoustique incroyable et unique. Intuitions fait la part belle aux compositions de Nicolas, tout en laissant place à de pures improvisations.

Sa guitare y est scintillante et douce, un brin nostalgique, toujours volontaire et rassurante. Tantôt percussive et vive, tantôt éthérée et créative, elle apprivoise de nouvelles textures.

Loin d’un monde agité et tourmenté, cet album est le souhait d’un idéal calme et paisible, où règne un bonheur tranquille. Une œuvre en forme de thérapie pour l’auditoire, avec ses moments suspendus et ses espaces de plénitude.

Nicolas Parent, magicien du silence et de l’épure, nous emmène en voyage dans un superbe opus : lunaire et méditatif. Tout simplement, beau.

Nicolas Parent : guitare

Pierre Durand : guitare

Kentaro Suzuki : contrebasse

© Sylvain Gripoix



