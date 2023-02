Luis de la Carrasca Studio de l’Ermitage, 13 avril 2023, Paris.

Luis de la Carrasca Jeudi 13 avril, 20h30 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 20€ / Prévente 17€

Sortie de l’album : BARÓ DROM – (Andalouse Alhambra – 2023) handicap visuel,handicap moteur vi;mi

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France

Andalou de Grenade, Luis de la Carrasca est l’une des références dans le monde Flamenco. Autodidacte, il a hérité du don de ses ancêtres pour « el Cante ». Après le succès de son précédent album Gharnata qui a reçu un accueil chaleureux de la presse et du public en tournée, Luis de la Carrasca revient au Studio de l’Ermitage présenter son nouvel opus.

Luis de la Carrasca poursuit son exploration sonore, un pied dans les traditions, l’autre dans la modernité. Il y associe le temps, les expériences et aussi le désir de dire quelque chose de juste et de positif. Les vérités ne sont pas cachées dans le Flamenco. Il a imaginé et créé des compositions personnelles qui naissent de la plus profonde inspiration de son âme. D’ailleurs si « Baró Drom » (Gran Viaje) évoque les gitans, cela reflète très bien aussi les Grands Voyages à travers le monde et l’histoire de l’homme jusqu’à nos jours.

Chaque thème marque une étape et salue un parcours vécu avec passion. Le Flamenco c’est la Vie !

Son inspiration chemine dans son vécu, sa réalité, sa connaissance, sa sagesse et reflète un sentiment qui ne veut jamais partir.

Dans ce parcours avec les deux guitares Flamenco, Il intègre aussi dans son voyage un souffle de classique avec le piano, un instinct flamenco et une impulsion de jazz avec la contrebasse, une liberté avec les multi-percussions du monde, une énergie avec les chœurs, « las palmas » et « los zapateados ».

La vibration que le Flamenco provoque quand il tend à son point le plus fort, provient d’un état de transe lucide qui augmente la force et contrôle l’énergie nécessaire pour l’élever à son paroxysme.

Luis de la Carrasca a envie d’une musique sans limites qu’il peut intégrer à n’importe quelle autre musique et même l’emmener au Flamenco.

En tant qu’auteur-compositeur, il est attentif aux sons du monde et croit également au pouvoir des mots, des paroles.

Luis de la Carrasca : Auteur-compositeur – Chant

José Luis Dominguez et Manuel Gómez : Guitare

Olivier Lalauze : Contrebasse

Jérôme Boudin-Clauzel : Piano

Antonio Paz : Piano et Choeurs

François Taillefer : Percussions

Ana Pérez : Choeurs et Danse

Aurélien Dalmasso : Son

Jerémie Fally : Lumières



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T20:30:00+02:00

2023-04-13T23:00:00+02:00