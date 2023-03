Letrux Studio de l’Ermitage, 12 avril 2023, Paris.

Letrux Mercredi 12 avril, 19h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 28€ / Prévente 25€

À l’occasion de la sortie du documentaire « Viver é um frenesi », de Marcio Debellian, l’artiste brésilienne et carioca Letrux donnera un show intimiste, astral et poétique, accompagnée à la guitare mais aussi par son pianiste Arthur Braganti, où elle chantera des chansons de ses deux albums acclamés « Em Noite de Climão » et « Aos Prantos » et aussi des chansons qui font partie de ses influences musicales, telles que Caetano Veloso, Fiona Apple entre autres artistes. Un spectacle minimaliste dans son essence mais avec la puissance maximale de l’un des plus grands artistes indépendants de la scène Rio et brésilienne.

Letícia Letrux : guitare et voix

Arthur Braganti : piano

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/letrux »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T19:30:00+02:00 – 2023-04-12T21:00:00+02:00

2023-04-12T19:30:00+02:00 – 2023-04-12T21:00:00+02:00

Musique brésilienne Pop