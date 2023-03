Yemaya la Banda Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Yemaya la Banda Studio de l’Ermitage, 8 avril 2023, Paris. Yemaya la Banda Samedi 8 avril, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 18€ / Prévente 15€ Un orchestre salsa 100% féminin ! Douze musiciennes à la force créative qui nous offrent des compositions originales inspirées des classiques du genre, mais aussi d’autres musiques du monde issues des cultures rencontrées sur leur chemin (cumbia, afrobeat, flamenco…).

Elles roulent leur bosse depuis plus de 20ans en parcourant les salles et festivals de France, d’Europe et d’Afrique avec leurs spectacles hauts en couleur, en livrant avec joie et humour leur vision du monde, résolument féminine, féministe et engagée ! Claire LAMOTHE piano,

Clara NOLL basse/babybass,

Magali BOUCHARLAT congas,

Muriel GASTEBOIS bongo,

Lidia RUCCIO timbales,

Pascale PORRET saxophone/flûte,

Cécile THIBERT trompette,

Vanessa ELSAS trombone,

Judith WEKSTEIN trombone,

Marta DOMINGO chant/accessoires de percussion,

Claudia BERCHENKO chant,

Aurora ALQUINTA chant/clave Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/yemaya-la-banda »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-08T23:55:00+02:00

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-08T23:55:00+02:00 Salsa

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Studio de l'Ermitage Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Yemaya la Banda Studio de l’Ermitage 2023-04-08 was last modified: by Yemaya la Banda Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 8 avril 2023 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris