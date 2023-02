Toufic Farroukh Studio de l’Ermitage, 6 avril 2023, Paris.

Tarif plein 25€ / Prévente 20€

Sortie de l’album : Untamed Elegance.

Untamed Elegance Composé, arrangé et produit par Toufic Farroukh.

« La musique de Toufic Farroukh est multiple, nourrie de jazz, d’influences arabe, brésilienne, en provenance des Balkans ou même d’inspiration classique. Elle n’est pas le reflet d’une esthétique particulière parce que selon lui, la musique, « ce sont d’abord les musiciens » et ce qu’ils peuvent apporter de différent, donc de nouveau. Il sait en outre le luxe qui est le sien de pouvoir en choisir librement la sonorité et les textures. Oui, la mélodie, point de départ essentiel né de choses vécues, de rencontres, de livres, de films, mise en valeur grâce à une très grande profondeur harmonique, profitant au maximum des couleurs fournies par une orchestration riche et élégante. Minutieusement et amoureusement construit, Untamed Elegance est un disque qui, non sans pudeur, dévoile les beautés discrètes et persistantes d’un grand voyage hors du temps et des modes. »

Denis Desassis.

Toufic Farroukh Grand Ensemble.

Benachir Boukhatem : Violon,

Justina Zajancauskaite : Violon,

Lilla Peron : Alto,

Sary Khalifé : Violoncelle,

Paco Andreo : Trombone à piston,

Jules Jassef : Trompette, Bugle,

Fanny Laignelot : Flûte, piccolo,

Julien Chabod : Clarinette,

Leandro Aconcha : Piano, claviers,

Marc Buronfosse : Contrebasse,

Elias Aragoplou : Batterie,

Toufic Farroukh : Saxophones.



