Toufic Farroukh présente « Untamed Elegance » Studio de l’Ermitage, 6 avril 2023, Paris. Toufic Farroukh présente « Untamed Elegance » Jeudi 6 avril, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif prévente 20 euros ; Tarif plein : 25 euros Ce nouvel opus sera présenté le jeudi 6 avril 2023 à 20h30 (ouvertures des portes à 20h00) sur la scène du Studio de L’Ermitage lors d’un concert de lancement exceptionnel.

» La musique de Toufic Farroukh est multiple nourrie de jazz, d’influences arabe, brésilienne, balkanique ou même d’inspiration classique. Minutieusement et amoureusement construit, Untamed Elegance est un disque qui, non sans pudeur, dévoile les beautés discrètes et persistantes d’un grand voyage hors du temps et des modes. » Denis Desassis

Toufic Farroukh (Saxophones, Percussions) s’est entouré pour cet album de :

Leandro Aconcha : Piano, claviers, Jean-Luc Lehr : Basse Electrique (sauf 3, 5, 7 et 8), Xavier Rogé : Batterie, Benachir Boukhatem : violon, Justina Zajancauskaite : violon, Lilla Peron : Alto, Sary Khalifé : Violoncelle, Sylvain Gontard : Trompette, Bugle, Paco Andreo : Trombone, Fanny Laignelot : Flûte, piccolo, Julien Chabod : Clarinette. L’artiste a également invité sur cet album :

Roberto Garcia : Chant (3), Nelson Veras : Guitare acoustique (3, 11), Marc Buronfosse : Contrebasse (3, 5, 7 & 8), Sophie Lascombes-Mayrand : Hautbois, Cor anglais (1), Cédric Bonnet : Cor (1), Ali Khatib : Req, Bendir (2, 3, 5), Walid Baba Nasser : Darbouka, Bendir (2, 3, 5).

