Yvan le Bolloc'h et ma guitare
Mardi 4 avril, 21h00
Studio de l'Ermitage

Tarif plein 30€ / prévente 25€

Sortie de l’Album “Esperanza” (Kenavo – 2023). handicap visuel,handicap moteur vi;mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Yvan le Bolloc’h : « Il y a 13 ans, après avoir enfilé une chemise de mauvais goût un soir de pleine lune, j’ai fondé le groupe Ma guitare s’appelle reviens. Si nos influences sont multiples (Gypsy Kings, La Niña Pastori, Sabor de gracia, Los Banis, Tekameli), la ligne musicale reste inchangée : les gitans sont susceptibles avec leur culture ancestrale. Le 4ème album du groupe Ma Guitare arrive le 5 Avril 2023 ! Et porte le nom de ESPERANZA, l’espoir dont nous avons tous besoin. Yvan Le Bolloc’h : Guitare

Gaël Garcia : voix lead, guitare

Patrick Baptiste : Guitare soliste

Xavier Sanchez : Cajon & Batterie

Bernard Menu : Guitare basse

Javier Fernandez : Guitares, choeurs

