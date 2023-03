Gérald Toto – Lo Swar : Space Galvachers & Olivyé Studio de l’Ermitage, 3 avril 2023, Paris.

Gérald Toto – Lo Swar : Space Galvachers & Olivyé Lundi 3 avril, 20h30 Studio de l’Ermitage Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Gérald Toto

Gérald Toto est l’une des voix distinctives du groupe panafricain emblématique TotoBonaLokua (formés avec ses amis Richard Bona et Lokua Kanza). Après le succès de « Sway » paru en 2018 sur le label NoFormat, l’artiste a sorti deux EP en 2022 « Dérivé Larel La » et « On my Own ». Ses prestations nous emmènent en voyage dans les grands espaces de l’intime et du rêve, susurrant sa poésie en créole, en anglais ou dans sa langue imaginaire sur une musique intemporelle ouverte aux métissages.

Gérald Toto : chant et guitare

Space Galvachers & Olivyé : Lo Swar

Sortie de l’Album Lo Swar (Hélico – 2023). Le trio bourguignon SPACE GALVACHERS repousse les limites du jazz : « Ici coexistent astronautes et galvachers, dans cette abondance de contrastes, de pistes brouillées et de bricolages féconds. Ils déroulent une esthétique de la sobriété qui s’impose sans forcer et touche au plus juste. » Xavier Prevost

Le chanteur OLIVYE, aussi connu sous le nom de Lindigo, évoque immédiatement, la maloya, une communion généreuse, une célébration de la vie présente, passée et future. Son travail avec les Space Galvachers nous permet d’approcher la star réunionnaise dans un nouveau registre.

Ensemble, dans la création LO SWAR, ils dévoilent une musique de nuit hautement sensorielle, des chants du crépuscule comme autant de caresses, nourrie par la poésie, le mystère et le blues intrinsèque des fonnkèrs réunionnais. Un écrin musical pointilliste, textural, très contemporain – et sur-mesure pour la voix d’Olivyé.

Olivyé (Lindigo) : voix

Clément Janinet : violon

Clément Petit : violoncelle

Benjamin Flament : percussions

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/gerald-toto-lo-swar »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T20:30:00+02:00 – 2023-04-03T23:00:00+02:00

2023-04-03T20:30:00+02:00 – 2023-04-03T23:00:00+02:00

Jazz