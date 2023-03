LO SWAR à Paris (75) + Gerald Toto Studio de l’Ermitage, 3 avril 2023, Paris.

LO SWAR à Paris (75) + Gerald Toto Lundi 3 avril, 20h00 Studio de l’Ermitage

✨RELEASE PARTY LO SWAR✨

LO SWAR + GERALD TOTO

20h00 – GERALD TOTO

Gerald Toto nous emmène en voyage dans les grands espaces de l’intime et du rêve, susurrant sa poésie en créole, en anglais ou dans sa langue imaginaire sur une musique intemporelle.

21h00 – LO SWAR (Jazz/Créole)

“Avec Lo Swar__, @Space Galvachers dévoile une musique de nuit hautement sensorielle, des chants du crépuscule comme autant de caresses, nourrie par la poésie, le mystère et le blues intrinsèque des fonnkèrs réunionnais. […] Ainsi Clément Petit, Benjamin Flament et Clément Janinet ont-ils taillé un écrin instrumental mutant –pointilliste, textural, expérimental, parfois bruitiste, très contemporain – et sur-mesure pour la voix Olivyé (Lindigo Officiel) que l’on découvre ici enfin parabolèr ou conteur crépusculaire.”

https://youtu.be/HsU-psvG-uk

–

–

2023-04-03T20:00:00+02:00 – 2023-04-03T23:00:00+02:00

LA REUNION