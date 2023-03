Les Lapins Superstars & Afreeboat Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les Lapins Superstars & Afreeboat Studio de l’Ermitage, 1 avril 2023, Paris. Les Lapins Superstars & Afreeboat Samedi 1 avril, 21h00 Studio de l’Ermitage Tarif plein 18€ / Prévente 15€ On commence par des habitués du Studio de l’Ermitage, les fameux Lapins Superstars. Ils n’en sont plus à leur coup d’essai dans leur lieu préféré de la capitale. Attendez-vous à des happenings en tout genre, des décors surprenants et des personnalités hautes en couleurs livrées en pâture au public.

Ensuite Afreeboat, embarquement immédiat pour une croisière tournée vers la transe et le groove. Préparez-vous à écoper des litres et des litres de sueur. A cette occasion ils sortiront leur 1er EP. Lapins Superstars :

Chloé Bucas, Antoine Bourdeau, David Rozen-Rechels: Trompettes

Antonin Dureuil: Trombone

Camille Neff, Louise, Jean-Michel Mercier, Quentin Romanet, Florian Gautier : Saxophones

Sidney Dubois, Jules Philippe, Florence Capoulade : Tubas

Benjamin Hautin : Soubassophone

Vivian Guillermin : Batterie

Benjamin Devy : Percussions Afreeboat :

Vivian Guillermin : batterie

Aurélien Pépin Lehalleur : percussions

Fabrice Allard : basse

Tom Lefort : guitare

Jo Zeugma : clavier

Nicolas Vignier : saxophone baryton

Gero Erny : saxophone ténor

Jacky Dauzet : saxophone alto

Timon Nicolas : trompette

Anto Zeugma : trombone Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-lapins-superstars-afreeboat »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T21:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:30:00+02:00

2023-04-01T21:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:30:00+02:00 Jazz Brass Band

