Dorantes Lundi 27 mars, 20h30 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 25€ / Prévente 22€

Sortie de l’album “Identidad” (2023 – Flamenco Scultura). handicap visuel,handicap moteur vi;mi

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

Concert acoustique.

David Peña “Dorantes” appartient à l’une des plus anciennes et des plus célèbres lignées de flamenco, Los

Peñas-Perrrate, Pinini-Bacán. Musicien aux racines gitanes il a étudié la musique au conservatoire royal de Séville. Dorantes s’est fait un nom dans le monde du flamenco avec un instrument étranger à la tradition : le piano. Grâce à son extraordinaire sens de l’improvisation et à ses brillantes orchestrations, il réussit à réinventer le genre en intégrant une sensibilité jazz onirique. Plébiscité par la critique et le public, récompensé par de nombreux prix, Dorantes est une référence incontournable du jazz et du flamenco, un ambassadeur pour toute l’Espagne. Pour la première fois de sa longue carrière il présente un premier album solo « Identidad » enregistré en direct le 6 octobre dernier à Séville après deux années de tournée. Septième grande œuvre qui s’identifie à sa vie et à son travail constant depuis l’enfance, depuis qu’il a découvert les sons du piano sur le vieux pianola de sa grand-mère María la Perrata.

David Peña “Dorantes” : piano



