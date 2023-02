Bazar et Bémols Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Bazar et Bémols Vendredi 24 mars, 21h00 Studio de l'Ermitage

Tarif sur place 18€ / réduit 15€ – prévente 15€ / réduit 12€

Sortie d’EP “Parfum des temps”. handicap visuel,handicap moteur vi;mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Le quartet présente sur scène les chansons de ses trois albums et de son nouvel EP “Parfum des temps”.

Contrebasse, guitare jazz, classique ou manouche, trompette, congas, batterie acoustique et électro se mélangent tout au long du concert et la chanson française se transforme en tour du monde.

Quatre musiciens chanteurs rieurs et multivitaminés rafraichissent le spectateur pendant l’ensemble du spectacle.

Le public en sort toujours embaumé d’un parfum d’été ! Chach : chant, guitares

Marco : batterie, SPD

Raf : chant, trompette, congas, guitare

Ronand : chant, contrebasse, guitare

