Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage, 22 mars 2023, Paris. Ghost Rhythms Mercredi 22 mars, 20h30 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Ghost Rhythms handicap visuel,handicap moteur vi;mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Fantômes et fanfare, glissements de temps et de couleurs orchestrales, expériences et apparitions : GHOST RHYTHMS présente une musique audacieusement formelle et réjouissante.

Invités à hanter le Studio de l’Ermitage, les fantômes joueront des titres issus de leur dernier album, Spectral Music. Guillaume Aventurin : guitare

Julien Bigorgne : flûte

Alexis Collin : accordéon

Xavier Gélard : batterie

Gregory Kosovski : basse

Morgan Lowensterin : percussions

Nadia Mejri-Chapelle : violoncelle

Camille Petit : piano

Maxime Thiébaut : saxophone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T20:30:00+01:00

2023-03-22T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris Departement Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage 2023-03-22 was last modified: by Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 22 mars 2023 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris