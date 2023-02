Grizz-Li Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Tarif plein 18€ / Prévente 12€

Grizz-Li est un brass band original qui parcourt les scènes en dehors de tout formatage musical. Entre brass band, bluesrock et soul, Grizz-Li a su développer une griffe unique.

Ces sept spécimens comptent parmi eux une voix charismatique au service d’un son animal et instinctif. Avec l’énergie féroce de leur espèce, ils déploient une grande variété d’harmonies et de rythmes ensorcelants et leurs concerts font date dans le règne animal. La scène est leur domaine, la transe est leur langage. Des scientifiques ont récemment prouvé les bienfaits de ces rites vaud’ours sur l’homme, notamment des vertus tonifiantes, motrices, exhilarantes et aphrodisiaques ! Jorge De Moura – Guitare Electrique Et Chant

Aristide Gonçalves – Trompette

Flora Bonnet – Trombone

Florence Kraus – Saxophone Alto

Bastien Ferrez – Saxophone Ténor

Brice Perda – Sousaphone

Alexandre Bayle – Batterie

