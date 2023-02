Le Petit Label a 20 ans Studio de l’Ermitage, 9 mars 2023, Paris.

Le Petit Label est un label associatif créé en avril 2003, pour l’édition d’un disque hommage à un musicien bas-normand de grand talent disparu brutalement (Jean-François Colson) ; ce sera le premier disque édité par le label et, à l’époque, peut-être le dernier.

Mais déjà beaucoup de musiciens sont séduits par la qualité de fabrication de ce premier album et l’esthétique de sa pochette en carton, aujourd’hui signature et ligne éditoriale du label.

Le Petit Label offre aux compositeurs régionaux la possibilité d’éditer réellement leur musique et d’éviter qu’elle ne retourne simplement, après quelques concerts, dans le silence des partitions oubliées. Les musiciens sont aussi des voyageurs et le label voit du pays, ramenant de ses pérégrinations des projets musicaux nationaux et internationaux, désireux de figurer au catalogue.

Aujourd’hui le Petit Label a déjà produit plus de 100 albums dans les domaines du jazz et des musiques improvisées, avec une majorité d’orchestres régionaux et une envergure nationale. Il a contribué à permettre à de nombreux musiciens d’accéder à une carrière nationale.

Il a également permis à certains projets d’accéder à des labels beaucoup plus importants, distribués mondialement. En partenariat avec ce lieu emblématique qu’est le Studio de l’Ermitage et le soutien de la SCPP, le petit label fête ses 20 ans par l’édition de trois albums, un du trio Georgelet Zelnik Chesnel, et deux du trio Normand Ana Kap.

Ana Kap :

Ana Kap c’est Nino Rota qui prend un café sur les bords de Marne, une cave de jazz enfumée, squattée par des danseuses étoiles de l’opéra d’Oulan Bator, Yvette Horner au bras de James Bond, lors du bal annuel du Grand Orchestre du Consulat Helvétique Oriental (alias le G.O.C.H.O).

Pierre Millet : trompette

Manuel Decocq : violon

Jean-Michel Trotoux : accordéon

Georgelet – Zelnik – Chesnel Trio :

Dix ans après leur premier disque “The Wee Small Hours”, le trio revient sur scène pour présenter leur nouvel opus « La Septième Reine »

David Georgelet : batterie

Yoni Zelnik : contrebasse

François Chesnel : piano



