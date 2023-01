ORNICAR Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

ORNICAR Mardi 28 février, 20h30 Studio de l'Ermitage

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Sortie de l'album « NOX ». Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

ORNICAR est un power trio de jazz actuel électrique. S'appuyant sur une formation originale, ils proposent une musique puissante et onirique où les sonorités grunge et rock se mêlent à celles des musiques électroniques (drill, ambient…). Joachim MACHADO : guitare électrique – effets

Côme HUVELINE : batterie – effets

Renan RICHARD-KOBEL : saxophone baryton – effets

