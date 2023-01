Balaphonics & Mary May + Yann Cléry Studio de l’Ermitage, 25 février 2023, Paris.

Balaphonics & Mary May + Yann Cléry Samedi 25 février, 21h00 Studio de l’Ermitage

Tarif sur place 18€ / Prévente 15€

Balaphonics & Mary May + Yann Cléry handicap moteur mi

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France

Balaphonics & Mary May.

Après avoir fêté ses 10 ans en sortant leur deuxième album Spicy Boom Boom en 2021, Balaphonics nous revient pour marquer un nouveau départ.

4 ans d’absence sur la capitale, une vingtaine de concerts, et des nouvelles compositions venant renforcer un set riche en rebondissements.

Le brassband francilien est disposé à vous faire goûter ses spécialités afro-funk, dans une fusion aussi détonante d’énergie que diverse dans ses ambiances.

Cerise sur le gâteau : Balaphonics viendra accompagné de l’étoile montante de la scène Afro-Soul francilienne : la chanteuse Mary May, qui a su s’intégrer au groupe tout en l’emmenant dans de nouvelles sphères jusqu’ici inexplorées.

Mary May : Chant.

Ben Moroy : Balafon chromatique

Hamza Bencherif : Guitare électrique

Brice Perda : Soussaphone

Florent Berteau : Batterie

Julien Cordin : Percussions et chant

Nicolas Bongrand : Trombone et chœurs

Aristide Gonçalves : Trompette et chœurs

Guillaume Grosso : Sax baryton, flûte traversière et chœurs

Michaël Havard : Sax Ténor et chœurs

Production : VLAD.

Partenaire : RFI Talent.

1ère Partie : Yann Cléry

YANN SOLO…est le projet solo de l’artiste polyvalent et poly-talents Yann Cléry.

Seul sur scène, accompagné par ses machines et son ordinateur, il explore les domaines de l’art du looping. Allant de la pop à l’électro, il chante, joue de la flûte et construit sa musique en direct grâce à un système de boucles lui permettant de superposer des couches de sons (voix, basse, batterie, claviers, flûte, effets…) qu’il modèle et pétrit en live.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T21:00:00+01:00

2023-02-25T23:30:00+01:00