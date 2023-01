Camarao Orkestra Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

CAMARAO ORKESTRA, 3 Percussionnistes, 4 cuivres, 1 chanteuse, et une rythmique funk (Basse, guitare, claviers) s'inspirent de la culture brésilienne et funk pour créer leurs répertoires originaux depuis plus de 10 ans. Le groupe présente un répertoire inédit, nous racontant l'épopée de Lampiao, célèbre figure du banditisme brésilien au début du 20e siècle. 1er Set aux allures de western, puis un second set, festif, nous ramène à Rio, Bahia et Recife. Farid Baha : guitare

Virgile Raffaelli : basse

Florian Pellissier : claviers

Amanda Roldan : chant

Claude Cuzon, Stéphanie Valentin, Erwan Loeffel : percussions

Olivier Zanot, Thibault Duquesnay : saxophones

Benoit Giffard : trombone

Paul Bouclier : trompette

