Les Chevals Studio de l'Ermitage, 18 février 2023, Paris. Les Chevals Samedi 18 février, 21h00 Studio de l'Ermitage Sortie de l'album : Le Funambule. Brass-band emblématique de la scène parisienne, les Chevals jouent aux conques depuis le début.

Utilisés comme des instruments, les coquillages révèlent une sonorité subtile et soulignent l’inventivité de ces huit musiciens pleins d’audace.

Leur répertoire de compositions originales influencées par le jazz orchestral, l’afro-beat et le funk, invite à la danse autant qu’à l’écoute.

Joyeux et exaltés, ils reviennent avec leur cinquième album « Le Funambule » résolument inclassable et intemporel. Charlotte Auger : trombone, conques, chant

Gilles Repond : trombone, conques

Yann Lupu : trompette, conques

Pierre Chaumié : sax alto et ténor, conques

Benjamin Kurpisz : sax baryton, conques

Stéphane Daniélidès : soubassophone

Maxime Fougères : guitare

Nicolas Grupp : batterie 1 place achetée en prévente = 1 CD offert remis à l’entrée !

