Tarif sur place 18€ / Prévente 15€

Tarif sur place 18€ / Prévente 15€

Studio de l'Ermitage
8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

Àbájade c'est le mouvement, la joie collective et la ferveur de la transe – 8 musicien.ne.s qui déploient toute l'étendue d'un groove mystique élaboré entre les rues de La Havane, les clubs de Paris et imprégné d'influences new yorkaises. Emmené par l'énergie irrésistible de ses trois voix, le groupe est une expérience moderne de la fête et du rite, et célèbre au Studio de l'Ermitage la sortie de son premier album 'Latopa'.

Thomas Celnik : claviers, batá, direction artistique

Julien Catherine : batterie, batá

Cyprien Corgier : chant, percussions

Syrielle Guignard : chant, percussions

Waly Loume : multipercussions

Thibaud Merle : sax ténor, flûte, clarinette basse

Antonin Pauquet : basse électrique

Sophye Soliveau : chant

2023-02-17T21:00:00+01:00

2023-02-17T23:00:00+01:00

