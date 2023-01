Malika Zarra Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Malika Zarra Studio de l’Ermitage, 16 février 2023, Paris. Malika Zarra Jeudi 16 février, 20h00 Studio de l’Ermitage

Tarif sur place 20€ / Prévente 18€

Malika Zarra handicap moteur mi Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France « Si Malika reste très attachée à ses cultures originelles, elle est également ouverte à 360 degrés sur celles du monde. Pour elle, les cultures sont aussi multiples que les hommes sur la terre et elles se révèlent être des forces puissantes et servent à révéler leurs richesses.

C’est cette quête d’enrichissement qui la fait multiplier ses collaborations avec des créateurs de l’ailleurs… »

FRANCE INTER « L’Afrique en Solo » – Solo Soro

