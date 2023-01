Try Paradise Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Try Paradise Mercredi 15 février, 20h00 Studio de l'Ermitage

Tarif sur place 18€ / Prévente 15€

Sortie de l'album Try Paradise (Buda Musique).

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

Try Paradise est un voyage dans une Inde imaginaire, où le santour du Cachemire s'exprime avec douceur et puissance dans des mélodies universelles aux fragrances orientales. Un mariage musical inédit, avec les sonorités caribéennes du steeldrum, la basse fretless et le dohola turc. A travers des compositions originales, cet ensemble sert la voix somptueuse de la chanteuse Umadevi Nageswara Rao originaire du Tamil Nadu. Umadevi Nageswara Rao : chant, glockenspiel

Jean-Marc Zelwer : santour

Patrick Chartol : guitare basse

Mathieu Borgne : steel drum

Ercan Dursun : percussions (tablas, dohola, bendir)

