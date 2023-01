Try Paradise présente son nouvel album éponyme Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Tarif sur place : 18 euros / Tarif prévente : 15,44 euros

Le groupe « Try Paradise » (sous la direction de Jean-Marc Zelwer) révèlera son album éponyme à l’occasion de sa sortie le 10 février 2023 chez Buda Musique / Socadisc. Studio de l’Ermitage 8 rue de l’ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Ce nouvel opus sera présenté le mercredi 15 février 2022 à 20h30 (ouvertures des portes à 20h00) sur la scène du Studio de L’Ermitage lors d’un concert de lancement exceptionnel.

« Du Cachemire à Trinidad en passant par l’Inde du Sud et le Bosphore, Try Paradise est un brise-glace poétique. » Try Paradise est composé de : – Umadevi Nageswara Rao : chant

– Jean-Marc Zelwer : santour

– Patrick Chartol : basse fretless

– Mathieu Borgne : steeldrum (double second)

– Ercan Dursun : tablas, bendir, dohola (derbouka basse) A partir de compositions créées pour le santour du Cachemire, Jean-Marc Zelwer nous propose avec Try Paradise un voyage dans une Inde imaginaire. Un mariage musical qui associe au raffinement cristallin du santour, la chaleur généreuse et profonde de la basse fretless, les percussions turques et indiennes et l’inattendu steel drum caribéen. Cet ensemble inédit sert la voix somptueuse de la chanteuse Umadevi Nageswara Rao originaire du Tamil Nadu. Du Cachemire à Trinidad en passant par l’Inde du Sud et le Bosphore, le projet artistique de Try Paradise est un brise-glace poétique.

