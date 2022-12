Foehn Studio de l’Ermitage, 9 février 2023, Paris.

Foehn Jeudi 9 février 2023, 20h30 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Après le succès de leur second album « Highlines » qui a cumulé plus de 2 millions de streams et leur a ouvert les portes de prestigieux festivals, Foehn dévoile leur album « Elements » handicap moteur mi

Studio de l'Ermitage 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris

Sortie de l’album ELEMENTS.

Depuis sa création en 2016, la connivence du trio lyonnais ne cesse de s’affiner pour atteindre cette vision du jazz novatrice, actuelle et sans pareil.

Mélodique et cinématographique, la musique de Foehn invite l’auditeur dès les premières notes à entrer dans son imaginaire fascinant, oscillant entre acoustique et électronique, entre intimité et puissance.

Christophe Waldner : piano et claviers

Cyril Billot : contrebasse et synthé basse

Kevin Borqué : batterie et effets



