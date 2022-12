A. Sahmaoui & E. Longsworth Studio de l’Ermitage, 8 février 2023, Paris.

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Aziz Sahmaoui & Eric Longsworth en trio avec Adhil Mirghani. handicap moteur mi

Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France

IL FERA BEAU DEMAIN MATIN JUSQU’A MIDI.

Plongez au cœur d’un récit musical entre Maroc, États Unis et France.

La rencontre entre Aziz Sahmaoui (University of Gnawa), passeur de l’art gnawa et Eric Longsworth, compositeur, violoncelliste et explorateur ne pouvait donner qu’une complicité musicale hors norme !

Accompagnés d’Adhil Mirghani aux percussions, ils viennent dévoiler en live leur album « Il fera beau demain matin jusqu’à midi » (Passé Minuit en Accords / L’Autre Distribution).

Chantés en arabe, en français ou en anglais, ces douze titres à la fois fins, délicats et puissants, sont teintés de traditions musicales nord-africaines, de jazz, de folk ou de blues habilement arrangées.

Mais peu importe la langue dans laquelle ils sont interprétés. Toujours poétiques, les textes sont magnifiés par les cordes pincées, frottées du violoncelle de Eric et par les percussions d’Adhil.

Une soirée ouverte sur le Monde !

Aziz Sahmaoui : Chant, Mandole

Eric Longsworth : Violoncelle

Adhil Mirghani : Percussions, Voix



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-08T20:30:00+01:00

2023-02-08T23:00:00+01:00