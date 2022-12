Zsuzsanna Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Zsuzsanna Mardi 7 février 2023, 20h30 Studio de l'Ermitage

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Au carrefour de plusieurs musiques et de plusieurs langues, Zsuzsanna explore un univers à la fois très personnel et universel, scandé par sa voix envoûtante. handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Chanteuse et musicienne (l’accordéon étant son instrument de prédilection), Zsuzsanna – qui pratique également l’art de la comédie – incarne sa musique avec une rare intensité expressive. Nimbée d’un halo de mélancolie, cette musique à la beauté ardente évoque une forme de folk apatride ou de blues nomade.Vagabonde (céleste) dans l’âme, elle a constitué au fil du temps un ample répertoire, dans lequel se mêlent compositions originales et airs traditionnels. Elle revient aujourd’hui avec un nouvel album, « A Place Called Love » d’une grande force émotionnelle. accompagnée par ces fidèles musiciens. Zsuzsanna Varkonyi : chant, piano, accordéon Csaba Palotai : guitare

Frédéric Norel : violon

Sébastien Gastine : contrebasse

Steve Argüelles : batterie

Stan Grimbert : vibraphone

