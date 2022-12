Cédric Hanriot Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cédric Hanriot Studio de l’Ermitage, 6 février 2023, Paris. Cédric Hanriot Lundi 6 février 2023, 20h30 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 15€ / Prévente 12€

Sortie du vinyle : Time is Color. handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Le pianiste Cédric Hanriot sort Time is Color, un album jazz hip-hop puissant, surprenant, qui révèle une personnalité singulière aussi transversale que lumineuse.

Lauréat de bourses prestigieuses et de récompenses internationales, Cédric Hanriot est reconnu dans le monde entier pour ses collaborations avec Herbie Hancock, Terri Lyne Carrington, Robert Glasper, Donny McCaslin et autres grands noms du jazz. Avec Time is Color, deuxième album sous son propre nom, Cédric Hanriot s’engage dans une création vivante résolument personnelle et ancrée dans son temps. Cédric Hanriot : piano, synthétiseurs

Charles X : voix, rap

Bertrand Beruard : basses

Antonin Violot : batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-06T20:30:00+01:00

2023-02-06T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris Departement Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cédric Hanriot Studio de l’Ermitage 2023-02-06 was last modified: by Cédric Hanriot Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 6 février 2023 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris