Tarif plein 18€ / Prévente 15€ / Réduit 10€

«Ah bon ? Il y a du violon en Afrique ?»

Concerto pour Sokou, la nouvelle création du violoniste Clément Janinet, a pour vocation de mettre de battre en brèche cette sempiternelle question et de mettre en valeur le Sokou, violon traditionnel d’Afrique de l’Ouest, souvent méconnu, menacé de disparition et pourtant millénaire…

Dans ce projet, les sonorités des musiques peuhl et des musiques improvisées occidentales s’entremêlent, cherchant des chemins communs, à travers un contrepoint entre l’oral et l’écrit. Clément Janinet : violon, compositions

Adama Sidibe : sokou, compositions

Clément Petit : violoncelle

Hugues Mayot : clarinettes

Joachim Florent : contrebasse 1ère Partie : SENNY CAMARA (SÉNÉGAL) L’enfance de Senny Camara fut bercée par les musiques du Sénégal qui la nourrissent encore aujourd’hui. Utiliser la musique pour faire passer des messages, portés par la douceur des notes. Voilà comment Senny Camara voit son rôle d’artiste. S’accompagnant à la guitare ou à la kora, ses instruments de prédilection, l’énergie qu’elle déploie la transfigure et transporte son auditoire. Senny Camara : chant, kora & guitare

Thierry Fournel : guitare et ngoni

Pierre Yves Le jeune : contrebasse

