Roda de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Roda de l’Ermitage Studio de l’Ermitage, 29 janvier 2023, Paris. Roda de l’Ermitage Dimanche 29 janvier 2023, 21h00 Studio de l’Ermitage

Tarif unique : 15€

Roda de l’Ermitage handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Au vu du succès de ce concert, nous vous conseillons vivement de réserver ! C’est dans une ambiance conviviale, comme au Brésil que six musicien(ne)s se retrouvent autour d’une table pour interpréter les plus grands classiques de la samba et quelques compositions personnelles qu’on jurerait écrites à Rio. Entre leurs mains, un cavaquinho (petite guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, tantam, repique de mão). Galvanisé, le public s’agite, s’excite, danse et frappe des mains. Ne cherchez pas plus loin la recette de la liesse !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T21:00:00+01:00

2023-01-29T23:55:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris Departement Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Roda de l’Ermitage Studio de l’Ermitage 2023-01-29 was last modified: by Roda de l’Ermitage Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 29 janvier 2023 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris