Après la sortie en version vinyle limitée pour le Disquaire Day et la sortie digitale de l’album Anbessa d’Akalé Wubé & Manu Dibango, vous pouvez désormais venir découvrir cette musique en live.

Le groupe éponyme Anbessa – Hommage à Manu Dibango -, revisite désormais sur scène le répertoire du Vieux Lion.

Les musiciens Loïc Rechard, Oliver Degabriele et David Georgelet – solide rythmique d’Akalé Wubé -, les virtuoses Benoit Lavollée et Stéphane Montigny du trio Akagera et l’élégant Olivier Zanot au saxophone, déclarent leur amour pour la musique.

Mais on ne parle pas ici de n’importe quelle musique ! On parle de celle de Manu Dibango : cette musique heureuse et généreuse, celle qui fait danser, sourire et qui imprime les cœurs et les esprits.

En véritables diggers, les musiciens d’Anbessa ont fait le choix audacieux d’éviter l’écueil des tubes et ont tenu à dénicher des pépites oubliées rarement voire jamais jouées en live.

Certains de ces morceaux – Coco in Central Park ou Ekedi par exemple – sont interprétés en suivant les arrangements originaux, d’autres comme La colère des dieux ou Di Ma Dangwa sont réorchestrés et complètement réarrangés à l’instar d’Otetena Munja, qui devient une somptueuse ballade digne des plus grands standards.

En somme, le parfait mélange pour vous donner envie de vous (re)plonger dans l’œuvre gigantesque du Vieux Lion…



