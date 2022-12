Quatuor Caliente & Vincent Maillard Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tarif plein 18€ / Prévente 15€ / Gratuit pour les -12 ans

« Tribute to Gary Burton » handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Fondé à Paris au début des années 2000, le Quatuor Caliente a commencé à attirer l’attention sur la scène du Tango Nuevo. Formé par quatre musiciens éclectiques et passionnés, le groupe est lauréat du Piazzolla Music Award décerné au Blue Note Jazz Club de Milan, avant d’enregistrer son premier album «Libertango», promis à un brillant succès, pour le label Aeon/Harmonia Mundi. Il se produit en concert en France et à l’étranger. En compagnie du Vibraphoniste Vincent Maillard, ils rendent hommage ce soir à la rencontre d’Astor Piazzolla et du légendaire Gary Burton. Le Quatuor CALIENTE :

Lysandre DONOSO, Bandonéon

Michel BERRIER, Violon

Cédric LOREL, Piano

Eric CHALAN, Contrebasse Artiste invité :

Vincent MAILLARD, Vibraphone Luc PADIOU, Son

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:30:00+01:00

2023-01-26T23:00:00+01:00

