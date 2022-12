Mathieu Cepitelli & Catali Antonini Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mathieu Cepitelli & Catali Antonini Studio de l’Ermitage, 25 janvier 2023, Paris. Mathieu Cepitelli & Catali Antonini Mercredi 25 janvier 2023, 20h30 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Co-plateau Mathieu Cepitelli & Catali Antonini handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Mathieu Cepitelli

« Le Projet Blasco marque une étape dans mon parcours artistique puisqu’il incarne, en somme, la synthèse de mes multiples inspirations musicales. J’ai ressenti l’envie, le besoin même, d’une totale liberté musicale. Ne me priver d’aucune des musiques qui, depuis l’enfance, titillent ma curiosité et ma créativité et forment, ensemble, mon imaginaire. » Mathieu Cepitelli

Mathieu Cepitelli : piano

Rémy Yulzari : contrebasse Catali Antonini

Pour son 7ème album en tant que leader, c’est en apnée, sur son palier de décompression personnel, que Catali Antonini nous invite à partager ses états d’âme et ses amours.

Catali Antonini : voix

Stéphane Pelegri : piano

Greg Théveniau : basse

Hervé Humbert : Batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T20:30:00+01:00

2023-01-25T23:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris Departement Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mathieu Cepitelli & Catali Antonini Studio de l’Ermitage 2023-01-25 was last modified: by Mathieu Cepitelli & Catali Antonini Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 25 janvier 2023 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris