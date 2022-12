Nautis Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nautis Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Studio de l'Ermitage

Tarif sur place 18€ / Prévente 15€

Sortie de l’album MÆDINA handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Sortie de l’album MÆDINA Cette nouvelle création aux couleurs de la méditerranée et du Moyen-Orient portée par l’instrumentarium oud/piano/contrebasse/percussions et chant utilise les codes musicaux et polyglottiques, du Maqamat arabe au contrepoint européen, dans leurs règles respectives. Ce voyage imaginaire enchanteur vous invite dans le berceau onirique d’une conscience respectueuse des réalités traditionnelles et culturelles. Gianluca Campanino : Oud – compositions,

Ivano Leva : piano,

Carole Hémard : chant,

Fulvio Gombos : contrebasse,

Nicolas Derolin : percussions

