Amel Brahim-Djelloul Studio de l’Ermitage, 17 janvier 2023, Paris.

Tarif plein 25 € / réduit 20€

« Riche de ses deux cultures, française et algérienne, Amel Brahim-Djelloul navigue entre classique, folk et chant a cappella ensorcelants avec l’album « Les Chemins qui montent » (…). » FIP handicap moteur mi

Après le succès immédiat de ses deux reprises d’Idir pendant le confinement (plus de 150k vues sur Youtube), et l’accueil chaleureux qu’avait réservé son public à l’album puis à la tournée Souvenirs d’Al Andalus en 2008, la soprano Amel Brahim-Djelloul souhaite rendre hommage à la musique de son pays natal et prépare un album consacré aux chants de Kabylie.

Souhaitant partager cette expérience unique et ce regard d’une artiste lyrique sur une culture et une musique qui l’ont aussi accompagnée depuis son enfance, elle s’est entourée de musiciens mêlant traditions occidentale et orientale. Au fil des arrangements de Thomas Keck, elle a à cœur de prêter sa voix aux plus belles chansons d’Idir, de Djamel Allam, de Djurdjura ou de Taos Amrouche.

Les compositions de Thomas Keck sur des textes du poète Rezki Rabia donnent vie à des créations originales reflétant toute la richesse de la langue et de la culture berbère.

Les Chemins qui montent emprunte son titre à un roman de Mouloud Feraoun, grand écrivain kabyle d’expression française, en écho à ce pan de la littérature algérienne dans lequel s’est plongée Amel Brahim-Djelloul au moment du confinement en 2020.

Un voyage poétique et musical que vous proposent Amel Brahim- Djelloul et ses musiciens vers les sommets de Kabylie et ses chemins qui montent* …

Amel Brahim-Djelloul : soprano

Thomas Keck :guitare

Rachid Brahim-Djelloul : violon et alto

Adrien Espinouze : ney

Dahmane Khalfa : percussions

Damien Varaillon : contrebasse

Nathalie Perrier : création lumière

© Patrick Fouque



