Le Bringuebal Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Bringuebal Studio de l’Ermitage, 14 janvier 2023, Paris. Le Bringuebal Samedi 14 janvier 2023, 20h00 Studio de l’Ermitage

Tarif plein 18€ / Prévente 15€

Un seul mot d’ordre : Fête ! Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Des divas, du cha-cha, des Beatles, des Rita, des ténors rutilants, le souffle d’un murmure… Du reggae chaud, chaud, chaud ! Des animaux sauvages, la douceur d’un vieux slow, d’une pincée de rétro en soupçon d’électro… Une bouffée de fraicheur, un hip-hop engagé, une cumbia lascive… Les garçons et les filles du Bringuebal vous attendent pour vous mêler à eux dans une joyeuse transe ! Se réunir, se dégourdir les jambes et tomber amoureux, pousser la chansonnette ou chanter à tue-tête… Un seul mot d’ordre : Fête !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:00:00+01:00

2023-01-14T23:55:00+01:00

