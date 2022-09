Son Moeun Project Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Moeun Son est née en 1992 à Daegu en Corée du Sud, dans une famille de musiciens professionnels. Elle commence l'apprentissage du piano à 4 ans, puis celui du violon à l'âge de 5 ans. Son grand-père la formera lui-même pendant 10 ans.

Après de brillantes études de musique classique, des représentations en soliste au sein de l’orchestre à cordes de Daegu, et une tournée avec l’orchestre symphonique de Keimyung, Moeun Son choisit de s’installer en France en 2012. Marquée par l’étonnante découverte du jeu joyeux et libéré de Stephane Grappelli, Moeun abandonne ses plans d’études en Allemagne et décide de partir en France afin d’y apprendre le Jazz, porte d’ouverture vers un nouvel éden musical.

Compositrice et arrangeuse, la violoniste fonde le collectif Son Moeun Project en 2019, rassemblant autour d’elle Dexter Goldberg au piano, Florent Allirot à la contrebasse Galindo Cuadra à la guitare et Gabriel Ferrari à la batterie. À PROPOS DE L’ALBUM Aujourd’hui, fort d’une multiculturalité flagrante, le Son Moeun Project se démarque par son jazz rêveur à l’orée des genres. Dans leur tout premier album Intérieurs, le groupe nous invite en voyage dans l’intimité de cette violoniste coréenne qui nous ouvre son cœur.

Parmi les 10 morceaux de cet opus à écouter dans l’ordre de son histoire personnelle, chaque morceau a sa propre couleur, correspondant à moment fort de sa vie, des histoires et rencontres qui l’ont marquée. Si l’on compare parfois leur style à de la musique de film, c’est tout simplement parce que l’auditeur est invité à entrer dans la bande son d’une vie : celle de Moeun.

Intérieurs, c’est donc 50 min de voyage au cœur de l’intime, dans une continuité réservant quelques surprises au cours du trajet. Cette entrée dans ce monde parallèle n’est qu’un appelle à la rêverie et à la propre interprétation de chacun.

