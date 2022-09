La Marcha Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Marcha Studio de l’Ermitage, 7 octobre 2022, Paris. La Marcha Vendredi 7 octobre, 21h30 Studio de l’Ermitage

Prix sur place – 15€ / Prévente – 13{

La Marcha handicap moteur mi Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020 Paris Île-de-France Salsa

13 musiciens, 13 nouveaux morceaux (dont 12 compositions) enregistrés « à l’ancienne », tous ensemble au WMStudio (Côtes d’Armor). N’y voyez là aucune superstition mais plutôt le pari audacieux que s’est donné La Marcha pour son deuxième album Mosaico.

Une mosaïque de chansons 100% salsa dura, assemblées les unes aux autres par ce qui fait aujourd’hui la « pâte » du groupe parisien : une rythmique redoutablement dansante et des arrangements qui décoiffent ! À découvrir d’urgence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T21:30:00+02:00

2022-10-07T23:59:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 rue de l'Ermitage 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris Departement Paris

Studio de l'Ermitage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La Marcha Studio de l’Ermitage 2022-10-07 was last modified: by La Marcha Studio de l’Ermitage Studio de l'Ermitage 7 octobre 2022 Paris Studio de l'ermitage Paris

Paris Paris