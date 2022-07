Simone Prattico : Under the Radar | Jazz à la Villette Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

Simone Prattico : Under the Radar | Jazz à la Villette Studio de l’Ermitage, 1 septembre 2022, Paris. Simone Prattico : Under the Radar | Jazz à la Villette Jeudi 1 septembre, 21h00 Studio de l’Ermitage

Prix sur place 15€ / Prévente 13€

Jazz contemporain Le Festival Jazz à la Villette | Under the Radar présente : Simone Prattico. Suite à la parution de son album « Oriundo », salué par la presse internationale, le magnifique batteur italien Simone Prattico revient avec un EP au format original qui le voit dialoguer avec de remarquables musiciens parmi lesquels Eric Legnini, Paolo Fresu ou Vincent Peirani. Accompagné ici d'un trio exceptionnel et de guests, Simone Prattico délivre une alchimie captivante entre sa culture méditerranéenne et la musique afro-américaine. Un jazz contemporain, à la fois tribal et romantique, profondément marqué par les traditions et l'héritage des descendants des immigrés italiens auxquels le titre « Oriundo » fait référence. Simone Prattico : Batterie

Klaus Mueller : Piano & rhodes

Eward Pérez : Contrebasse & Basse Une Production Zamora

