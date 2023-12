Réveillon dansant Studio de danse Corps et Graphia Saint-Paul-lès-Dax, 31 décembre 2023, Saint-Paul-lès-Dax.

Saint-Paul-lès-Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 22:00:00

fin : 2023-12-31

On réveillonne en dansant ensemble cette année ?!

Une belle soirée dansante vous attend au Studio Corps et Graphia avec Antonio & Christine

– Musicalité de qualité avec 2 DJs aux platines = Tango, Paso, Valse, Rock, salsa, Bachata, Danses en ligne, années 80, le tout saupoudré de bonne humeur !

– 100m2 de parquet en chêne, un grand parking pour vous garer, hôtel campanile à 30m du studio ou Kyriad, Etap Hôtel à 100 et 500m.

Réservation obligatoire uniquement par mail avant le 25/12 : christine@corps-et-graphia.fr.

EUR.

Studio de danse Corps et Graphia

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Grand Dax