Loiret

LE FEUTRE SCULPTÉ
1 et 2 avril
Studio Christine Piel

Une découverte du feutre de laine dans ses dimensions architecturales et vestimentaires.

Studio Christine Piel
8 Rue de Caslin
45430 BOU
Bou
Loiret
Centre-Val de Loire

Christine Piel, sculptrice de laine.

Avec force et délicatesse Christine Piel, Artisan d’Art, développe un langage épuré et esthétique dans le travail du feutre de laine.

Sculptée à la main, la fibre naturelle de laine se croise, se mouille, se frotte pas à pas afin d’obtenir une structure dense dans un mode d’expression contemporaine.

Avec son imagination et sa sensibilité, l’artiste crée des structures tridimensionnelles de laine feutrée, créations murales en passant par des sculptures et du design de mode sur mesure.

Toutes sont pièces uniques ou séries limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Christine Piel Photographe

